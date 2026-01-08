«Не стартуйте быстро»: Психолог объяснила, как вернуться к работе после праздников без стресса и выгорания

«Когда у вас есть рабочий марафон, длинный забег, не надо стартовать быстро. Вы если и стартанете, то закончится быстрая сила. Дайте себе время для разгона. Оно быстро наберётся потом. Но важно, чтобы в этот момент у вас были силы. Позвольте себе плавный, а не резкий старт», — цитирует психолога «Радио 1».
Дарья Сальникова подчеркнула необходимость восстановления базовых жизненных ритмов, если они были нарушены праздниками. Стоит придерживаться правильного питания, регулировать сон, поддерживать физичекую нагрузку и психологически подготовить себя.
Ранее Life.ru писал, что количество обращений к семейным психологам стабильно растёт после праздников. Существует три основные причины, по которым каникулы становятся испытанием для отношений.
