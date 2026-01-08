Ричмонд
«Не стартуйте быстро»: Психолог объяснила, как вернуться к работе после праздников без стресса и выгорания

После долгих новогодних каникул многие сталкиваются с трудностью возвращения к обычной жизни и рабочим обязанностям. Семейный психолог Дарья Сальникова поделилась рекомендациями, как мягко и эффективно перестроиться на обычный ритм, сохраняя физическое и эмоциональное равновесие.

Источник: Life.ru

«Когда у вас есть рабочий марафон, длинный забег, не надо стартовать быстро. Вы если и стартанете, то закончится быстрая сила. Дайте себе время для разгона. Оно быстро наберётся потом. Но важно, чтобы в этот момент у вас были силы. Позвольте себе плавный, а не резкий старт», — цитирует психолога «Радио 1».

Дарья Сальникова подчеркнула необходимость восстановления базовых жизненных ритмов, если они были нарушены праздниками. Стоит придерживаться правильного питания, регулировать сон, поддерживать физичекую нагрузку и психологически подготовить себя.

Ранее Life.ru писал, что количество обращений к семейным психологам стабильно растёт после праздников. Существует три основные причины, по которым каникулы становятся испытанием для отношений.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.