Более 50 тысяч тюменцев вышли на лед в первую неделю 2026 года

Тюменцы массово провели время на льду в начале нового года.
Более 50 тысяч жителей Тюмени вышли на лед в первую неделю 2026 года. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев в своем telegram-канале. По данным мэрии, тюменцы занимались на более чем 100 открытых и закрытых ледовых площадках, работающих на территории города.
«Сегодня был по-настоящему яркий, интересный и насыщенный день! Всероссийский День фигурного катания на коньках показал, насколько популярен этот вид спорта среди тюменской молодежи. Мы увидели, сколько усилий прикладывает Федерация фигурного катания на коньках Тюменской области для его развития в нашем городе. Огромное спасибо всем, кто сделал этот день таким запоминающимся и энергичным! Только за первую неделю этого года более 50 тысяч тюменцев вышли на лед. В нашем городе более 100 открытых и закрытых ледовых площадок, которые дают возможность заниматься этим видом спорта», — написал Афанасьев.
В Тюмени 8 января прошли мероприятия, приуроченные к Всероссийскому дню фигурного катания на коньках. Праздничная программа объединила на одном льду профессиональных фигуристов, юных спортсменов, начинающих любителей и их родителей. Крупнейшие городские катки стали площадками для показательных выступлений и массовых катаний.
Максим Афанасьев указал, что развитие фигурного катания имеет особое значение для Тюмени. Город расположен в Сибири с продолжительной снежной зимой, и значительную часть свободного времени жители традиционно проводят на свежем воздухе.