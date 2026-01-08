Более 50 тысяч тюменцев вышли на лед в первую неделю 2026 года

«Сегодня был по-настоящему яркий, интересный и насыщенный день! Всероссийский День фигурного катания на коньках показал, насколько популярен этот вид спорта среди тюменской молодежи. Мы увидели, сколько усилий прикладывает Федерация фигурного катания на коньках Тюменской области для его развития в нашем городе. Огромное спасибо всем, кто сделал этот день таким запоминающимся и энергичным! Только за первую неделю этого года более 50 тысяч тюменцев вышли на лед. В нашем городе более 100 открытых и закрытых ледовых площадок, которые дают возможность заниматься этим видом спорта», — написал Афанасьев.