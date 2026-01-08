Как вернуться к спорту после праздников: главные ошибки и безопасный план от врача и тренера

«Возвращаться к физической активности рекомендуется только после полного выведения алкоголя и нормализации самочувствия. Оптимально начать с лёгкой нагрузки: прогулки, растяжки, дыхательных упражнений. Важно восстановить водно-электролитный баланс, обеспечить полноценный сон и питание», — рассказал в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-кардиолог Александр Рогачёв.
Возвращение к полноценной физической активности после длительного перерыва требует особого подхода. Фитнес-тренер Юлия Смирновская подчеркнула важность постепенности в восстановлении спортивного режима. Первая неделя должна быть посвящена подготовке организма к будущим нагрузкам. Начать стоит с простых упражнений, таких как лёгкое кардио (например, ходьба или бег трусцой) длительностью 10−15 минут, простейшие растяжки и суставная гимнастика.
«Помните, что умеренность — ключ к вашему благополучию, а также постепенно сокращайте употребление быстрых углеводов: мучного, сладкого», — подчеркнула тренер в интервью 360.ru.
При этом, целенаправленное «очищение» желудочно-кишечного тракта после новогодних праздников является не только бессмысленной, но и потенциально опасной практикой. Оптимальными средствами для эффективной поддержки желудочно-кишечного тракта в праздничный период считаются добавление достаточного количества клетчатки в виде овощей и фруктов.
Больше советов врачей, исследований и историй пациентов — в разделе «Здоровье» на Life.ru.