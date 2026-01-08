Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как вернуться к спорту после праздников: главные ошибки и безопасный план от врача и тренера

Новый год часто сопровождается застольями и употреблением алкоголя. Многие активные люди после праздничных дней стремятся сразу вернуться к привычным физическим нагрузкам. Однако поспешность в данном вопросе может негативно сказаться на здоровье, предупреждают врачи.

Источник: Life.ru

«Возвращаться к физической активности рекомендуется только после полного выведения алкоголя и нормализации самочувствия. Оптимально начать с лёгкой нагрузки: прогулки, растяжки, дыхательных упражнений. Важно восстановить водно-электролитный баланс, обеспечить полноценный сон и питание», — рассказал в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-кардиолог Александр Рогачёв.

Возвращение к полноценной физической активности после длительного перерыва требует особого подхода. Фитнес-тренер Юлия Смирновская подчеркнула важность постепенности в восстановлении спортивного режима. Первая неделя должна быть посвящена подготовке организма к будущим нагрузкам. Начать стоит с простых упражнений, таких как лёгкое кардио (например, ходьба или бег трусцой) длительностью 10−15 минут, простейшие растяжки и суставная гимнастика.

«Помните, что умеренность — ключ к вашему благополучию, а также постепенно сокращайте употребление быстрых углеводов: мучного, сладкого», — подчеркнула тренер в интервью 360.ru.

При этом, целенаправленное «очищение» желудочно-кишечного тракта после новогодних праздников является не только бессмысленной, но и потенциально опасной практикой. Оптимальными средствами для эффективной поддержки желудочно-кишечного тракта в праздничный период считаются добавление достаточного количества клетчатки в виде овощей и фруктов.

Больше советов врачей, исследований и историй пациентов — в разделе «Здоровье» на Life.ru.