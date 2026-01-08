Ричмонд
Мэр столицы Гренландии пожаловалась, что к жителям страны относятся как к товару

Мэр столицы Гренландии — Нуука — Аваарак Ольсен в четверг, 8 января, заявила, что к жителям острова относятся не как к гражданам, а как к товару на продажу. Она добавила, что гренландцы хотят избавиться от этого чувства.

— Мы ощущаем, что к нам относятся не как к (части — прим. «ВМ») своего собственного народа, живущего в своей собственной стране, — к нам относятся как к предмету на продажу, и мы действительно хотим избавиться от этого, — высказалась Ольсен.

Она отметила, что многие жители острова чувствуют тревогу. По словам мэра города, многие его жители реагируют на очередные притязания США со словами вроде «О нет, нет, только не снова!» и «Мы уже сказали свое мнение», передает телеканал CBC.

5 января СМИ сообщили, что Вашингтон намерен установить контроль над Гренландией до 4 июля. По данным журналистов, администрация страны может «попытаться использовать благоприятную возможность для установления контроля» над островом перед промежуточными выборами в ноябре.

8 января глава европейской дипломатической службы Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза обсуждают возможный ответ на угрозы президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии.

