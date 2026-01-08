Давно мы не видели такой зимы: В Молдове арктический шквальный ветер, метели, туман и мороз до минус 18 — синоптики рассказали, когда будут самые холодные дни

В Молдове ожидается сильное похолодание из-за прихода арктического воздуха. Самые холодные дни по предварительным прогнозам — с 9 по 12 января.
Днём в Кишинёве минус 4, из-за ветра по ощущениям будет минус 5−6. Ночью — до минус 9.
В прошлом году в столице 9 января днем было +14, ночью +6. Вот такие разные у нас зимы.
К выходным в Кишиневе, похолодает ещё больше.
На севере Молдовы — ночью температура — 10, но может опускаться и до — 18 , днем минус 7. Снег.
На юге страны днем около 0, ночью — минус 5.
Напомним, что в Молдове действуют два желтых кода — в связи с похолоданием и сильным ветром.
Возможны дополнительные метеопредупреждения.
8 января, из-за снега и тумана, на дорогах Молдовы и Кишинева произошло множество ДТП.
