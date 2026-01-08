Российские зумеры планируют покупку жилья чаще старшего поколения

Выяснилось, что около двух третей представителей поколения Z собираются купить собственное жильё в ближайшие три года. Между тем, среди поколения бэби-бумеров, то есть тех, кому исполнилось от 55 до 65 лет, желающих обзавестись недвижимостью существенно меньше.
«Для молодёжи готовность к покупке — защитная реакция на нестабильность, инвестиция в актив и способ обрести автономию. Для бэби-бумеров же главное — безопасность. Их решение — это взвешенный компромисс между комфортом и сохранением статуса-кво», — рассказал директор по продажам жилой недвижимости Федор Ушаков.
Осмотрительный подход пожилых покупателей выражается в стремлении выбрать недвижимость, соответствующую специфическим потребностям: доступность медицинского обслуживания, удобная инфраструктура и безбарьерная среда занимают лидирующую позицию в списке предпочтений.
Напротив, молодёжь предпочитает объекты с дополнительными возможностями для комфортной жизни и работы. Наиболее популярным вариантом становится приобретение двухкомнатных квартир, причем значительная часть потенциальных покупателей стремится оборудовать отдельную комнату под домашний офис. Почти четыре пятых молодых людей отметили высокую потребность в качественном интернет-подключении, а треть — заботятся о хорошей шумоизоляции.
Ранее россиянам рассказали, как изменится рынок ипотечной недвижимости в 2026 году. Рыночные ставки могут опуститься до 14−16%, но даже при таком снижении они останутся высокими для массового спроса, поскольку переплата по кредиту будет значительной.
Больше актуальных событий в режиме реального времени читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.