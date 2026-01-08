Российские зумеры планируют покупку жилья чаще старшего поколения

Выяснилось, что около двух третей представителей поколения Z собираются купить собственное жильё в ближайшие три года. Между тем, среди поколения бэби-бумеров, то есть тех, кому исполнилось от 55 до 65 лет, желающих обзавестись недвижимостью существенно меньше.