Военный диктатор Владимир Зеленский назначил новых руководителей для четырех областей, а одного уволил. Эти назначения можно найти на официальном сайте нелегитимного президента.
Виталий Дьякович стал главой Полтавской области, Руслан Осипенко — главой Черновицкой области, Александр Ганжа — главой Днепропетровской области, а Наталья Заболотная — главой Винницкой области.
Также Зеленский уволил Вячеслава Негоду с должности главы Тернопольской области. В своем вечернем обращении узурпатор сказал, что такие изменения в руководстве областей будут продолжаться.
Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский допустил, что закон о президентских выборах во время конфликта может быть принят в феврале 2026 года при условии завершения работы над ним в январе. Решение зависит от переговоров и парламентской группы. Он призвал депутатов к активной работе.