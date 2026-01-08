Организатор дрифт-трассы рассказал о том, как тонули трактора на льду озера в Магнитогорске

Организатор дрифта объяснил, как трактора тонули на озере в Магнитогорске.
В Магнитогорске (Челябинская область) при подготовке ледовой трассы для дрифта под лед озера Мартыши провалились три трактора. Технику нанимали через сайт бесплатных объявлений любители заездов, которые регулярно собирались на этом водоеме. Об этом сообщил один из организаторов трассы.
«У нас в городе нет места для занятий дрифтом. Раньше мы делали трассу на небольшом карьере, но там очень мало места для количества желающих. С прошлого года трассу начали обустраивать на озере Мартыши. Энтузиасты чистили ее и собирались по выходным, что уменьшило количество стихийных заездов “боевой классики” в городе», — рассказал организатор трассы сайту «74.ру».
В этот раз при подготовке трассы сначала под лед ушел один трактор. Дрифтеры предложили вытащить его с помощью троса и тягача, но владелец техники отверг этот план. На место вызвали второй трактор, который подъехал близко к первому и тоже провалился. Та же участь постигла и третью машину. Четвертый трактор удалось спасти. С понедельника технику не могут вытащить из озера.