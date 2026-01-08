Организатор дрифт-трассы рассказал о том, как тонули трактора на льду озера в Магнитогорске

В этот раз при подготовке трассы сначала под лед ушел один трактор. Дрифтеры предложили вытащить его с помощью троса и тягача, но владелец техники отверг этот план. На место вызвали второй трактор, который подъехал близко к первому и тоже провалился. Та же участь постигла и третью машину. Четвертый трактор удалось спасти. С понедельника технику не могут вытащить из озера.