Axios: Уиткофф и Кушнер встречались с Дмитриевым в Париже 7 января

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер в среду, 7 января, встретились в Париже со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым для обсуждения американского плана урегулирования конфликта на Украине. Об этом в четверг, 8 января, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
По данным журналистов, встреча с Дмитриевым состоялась после того, как представители главы Белого дома Дональда Трампа провели двухдневные переговоры с высокопоставленными украинскими и европейскими чиновниками, в том числе с лидерами Украины, Великобритании, Франции и Германии Владимиром Зеленским, Киром Стармером, Эммануэлем Макроном и Фридрихом Мерцем.
— Эти переговоры были сосредоточены на двух основных спорных моментах: гарантиях безопасности для Украины и возможных территориальных уступках со стороны Украины в восточном регионе Донбасса, — говорится в материале.
Во время встречи Уиткофф и Кушнер передали Кириллу Дмитриеву согласованный с Украиной проект мирного плана для передачи президента России Владимиру Путину, передает портал.
Ранее СМИ сообщили, что 7 января Кирилл Дмитриев находился в Париже. В тот же день прошло совещание так называемой коалиции желающих, на которой были приняты две декларации о помощи Украине. Представителя России приняли в посольстве США, которое находится рядом с Елисейским дворцом.