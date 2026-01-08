Ричмонд
В Москве задержаны десятки рейсов: онлайн-табло

В трех столичных аэропортах задержали свыше 70 рейсов из-за ухудшения погоды. Некоторые были отменены. Соответствующие изменения внесены в расписание полетов.

Пассажиров просят следить за изменением расписания вылетов.

«В данный момент в трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево — задерживаются отправление и прибытие более 70 бортов. Отменены минимум шесть рейсов», — свидетельствуют данные онлай-табло.

URA.RU уже рассказывало, что сильный снегопад накрыл Москву. Непрерывные осадки наблюдаются сразу в нескольких районах, на дорогах образовались плотные заторы. О резком похолодании москвичей предупреждали ранее.

