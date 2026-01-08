В Красном Сулине при пожаре в частном доме погибла пенсионерка

Возгорание началось в летней кухне, где в тот момент находилась женщина. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты. Спасателям потребовалось всего несколько минут, чтобы локализовать и потушить огонь на площади девять квадратных метров. Однако при осмотре помещения они обнаружили тело владелицы дома. Спасти ее не удалось.