В Красном Сулине при пожаре в частном доме погибла пенсионерка

Неосторожность с огнем стала причиной гибели пенсионерки в Красном Сулине.

Источник: Комсомольская правда

В городе Красный Сулин произошла трагедия. Поздней ночью в частном доме на улице Максима Горького вспыхнул пожар, в результате которого погибла 69-летняя хозяйка. Об этом сообщили в донском МЧС.

Возгорание началось в летней кухне, где в тот момент находилась женщина. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты. Спасателям потребовалось всего несколько минут, чтобы локализовать и потушить огонь на площади девять квадратных метров. Однако при осмотре помещения они обнаружили тело владелицы дома. Спасти ее не удалось.

На тушение были направлены восемь спасателей и две единицы специальной техники. По предварительным данным дознавателя ведомства, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

