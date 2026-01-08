Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios утверждает, что Кирилл Дмитриев встретился с Уиткоффом и Кушнером в Париже

По данным Axios Дмитриев, Кушнер и Уиткофф обсудили в Париже мир на Украине.

Источник: Комсомольская правда

7 января в Париже встретились Кирилл Дмитриев, представитель президента России, и Стив Уиткофф, представитель президента США. На встрече также был зять президента США, Джаред Кушнер. Они обсуждали, как решить актуальные проблемы на Украине, сообщает Axios со ссылкой на свои источники.

Подробности их разговора пока неизвестны. Официально ничто из указанного порталом ни одной из сторон не подтверждалось.

По данным Axios, на следующей неделе глава киевской хунты Владимир Зеленский, может поехать в США, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Они хотят обсудить и подписать соглашение о гарантиях для Украины. Также есть вероятность, что Зеленский и Трамп встретятся на Всемирном экономическом форуме в Давосе с 19 по 23 января.

Ранее KP.RU сообщил, что французские СМИ утверждали, будто бы Дмитриева видели на улицах Парижа.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше