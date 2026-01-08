Axios утверждает, что Кирилл Дмитриев встретился с Уиткоффом и Кушнером в Париже

7 января в Париже встретились Кирилл Дмитриев, представитель президента России, и Стив Уиткофф, представитель президента США. На встрече также был зять президента США, Джаред Кушнер. Они обсуждали, как решить актуальные проблемы на Украине, сообщает Axios со ссылкой на свои источники.
Подробности их разговора пока неизвестны. Официально ничто из указанного порталом ни одной из сторон не подтверждалось.
По данным Axios, на следующей неделе глава киевской хунты Владимир Зеленский, может поехать в США, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Они хотят обсудить и подписать соглашение о гарантиях для Украины. Также есть вероятность, что Зеленский и Трамп встретятся на Всемирном экономическом форуме в Давосе с 19 по 23 января.
Ранее KP.RU сообщил, что французские СМИ утверждали, будто бы Дмитриева видели на улицах Парижа.