По данным Axios, на следующей неделе глава киевской хунты Владимир Зеленский, может поехать в США, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Они хотят обсудить и подписать соглашение о гарантиях для Украины. Также есть вероятность, что Зеленский и Трамп встретятся на Всемирном экономическом форуме в Давосе с 19 по 23 января.