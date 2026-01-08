Учёные спрогнозировали магнитные бури 9 января

Возмущения магнитосферы, если они произойдут, ожидаются в середине дня. Их причиной станет поток солнечной плазмы среднего размера, который был выброшен Солнцем 6 января и сейчас движется в сторону нашей планеты.
Учёные пояснили, что прогноз носит вероятностный характер. Если выброс отклонится влево от траектории, он пройдёт мимо Земли без последствий, но если смещение будет вправо, колебания могут оказаться сильнее предварительных расчётов. При этом общий уровень солнечной активности с начала года остаётся низким, и резкого роста числа вспышек в ближайшее время не ожидается.
Ранее специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН зафиксировали на Солнце мощную вспышку. Ей присвоили балл М7,1.
