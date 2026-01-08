Массовые протесты добрались до столицы Ирана, погибли уже более 40 человек

Протесты охватили уже 92 города в 27 провинциях страны, а за последние дни акции зафиксировали в 285 локациях. По всей стране задержали более двух тысяч человек. Из-за протестов в столице Ирана и ряде других регионов страны несколько операторов связи отключили интернет.