Массовые протесты добрались до столицы Ирана, погибли уже более 40 человек

В столице Ирана — Тегеране — в четверг, 8 января, прошел масштабный антиправительственный протест. Участники акции захватили уже три города, включая Кередж, они блокируют дороги и жгут полицейские участки. Силовики открыли по протестующим огонь: в результате стрельбы, предварительно, погибли 45 человек, включая четырех несовершеннолетних и двух полицейских.
Протесты охватили уже 92 города в 27 провинциях страны, а за последние дни акции зафиксировали в 285 локациях. По всей стране задержали более двух тысяч человек. Из-за протестов в столице Ирана и ряде других регионов страны несколько операторов связи отключили интернет.
— Протесты вызваны сильными колебаниями курса национальной валюты, риала, что привело к сильному росту цен. К началу января эти выступления переросли в беспорядки и акты вандализма, — передает Telegram-канал Shot.
7 января американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* заявил, что президент США Дональд Трамп уничтожит правительство Ирана. Он отметил, что помощь гражданам страны «уже в пути».
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.