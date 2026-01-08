Лукашенко: Венесуэльский сценарий в Белоруссии невозможен

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал журналистам 8 января 2026 года, что с ним не случится того же, что произошло с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро (похищения американцами, — прим.ред.).
«Мы свои планы наметили. Мы, как в народе говорят, кровь из носа должны их реализовать, если хотим жить в суверенном независимом государстве», — говорит Лукашенко.
Белорусский лидер вспомнил прошлогоднее собрание, где обсуждали, что делать, если президента не станет. Он сказал, что события в Венесуэле показывают, как важно быть готовыми к разным ситуациям. Лукашенко добавил, что даже если что-то подобное произойдет в Белоруссии, все уже продумано заранее. Он призвал всех в стране работать вместе и слаженно, чтобы таких ситуаций не было.
Лукашенко также сказал, что в мире сейчас много нестабильности и бешенства, и призвал всех оставаться едиными. Он отметил, что в последние годы было много трудностей, но Белоруссия всегда справлялась с ними. Президент вспомнил о пандемии, когда многие боялись, что будет очень плохо, но Белоруссия справилась.
