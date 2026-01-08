Лукашенко: Венесуэльский сценарий в Белоруссии невозможен

Белорусский лидер вспомнил прошлогоднее собрание, где обсуждали, что делать, если президента не станет. Он сказал, что события в Венесуэле показывают, как важно быть готовыми к разным ситуациям. Лукашенко добавил, что даже если что-то подобное произойдет в Белоруссии, все уже продумано заранее. Он призвал всех в стране работать вместе и слаженно, чтобы таких ситуаций не было.