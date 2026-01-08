Ричмонд
В Ростовской области утвердили пятилетнюю программу по переработке мусора

Власти Дона вложат 245 млрд рублей в переработку мусора.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области утвердили пятилетнюю программу преобразования системы обращения с мусором. Ее утвердил губернатор Юрий Слюсарь.

Программа должна решить давние проблемы с контейнерными площадками, свалками и переработкой отходов.

Как сказано на сайте донского правительства, сегодня в регионе на сортировку и переработку отправляется чуть больше половины всех отходов. К 2030 году эта цифра должна достичь 100%. Для этого планируется масштабное строительство инфраструктуры.

Уже сегодня услугами региональных операторов по вывозу мусора охвачено 90% жителей области. Работают Волгодонской, Мясниковский и Неклиновский межмуниципальные экологические отходоперерабатывающие комплексы. В ближайшие годы появятся новые — Красносулинский, Миллеровский и Новочеркасский МЭОКи.

Программа включает не только строительство заводов, но и рекультивацию старых свалок, внедрение раздельного сбора отходов во всех муниципалитетах, а также стимулирование бизнеса к производству легко перерабатываемой упаковки.

Финансирование плана оценивается в 245 миллиардов рублей. Средства будут привлечены из областного и местных бюджетов, а также из внебюджетных источников.

