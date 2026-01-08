Вкалывают роботы, а не человек

В теории все выглядит просто, но до практики еще нужно дойти. Следующее учебное место — полоса, на которой отрабатывают реальные боевые задачи. Здесь роботы уже не стоят в ряд, а работают по команде операторов. Один «Курьер» по заданию взвода подвозит материальные средства: несколько ящиков с учебными боеприпасами, канистры с водой и макеты горюче-смазочных материалов. Другой, в санитарной конфигурации, идет к условному раненому — чучелу в бронежилете и каске, лежащему на промаркированном участке. Оператор подводит платформу, бойцы закрепляют «раненого» ремнями, и робот аккуратно вытягивает его в безопасную зону. Третий вариант — инженерный: платформа с установленным тралом медленно пробирается через участок, обозначенный как минное поле, имитируя разминирование прохода для пехоты.