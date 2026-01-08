Ричмонд
Reuters: В США обсуждали выплаты жителям Гренландии до 100 тысяч долларов

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждала возможность выплаты жителям Гренландии разового пособия размером от 10 до 100 тысяч долларов на человека, чтобы убедить их отделиться от Дании. Об этом в четверг, 8 января, сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

По данным журналистов, точный размер таких выплат и механизм их организации пока не определены. Журналисты отметили, что эта инициатива служит объяснением того, как США могут попытаться «купить» остров с населением около 57 тысяч человек, несмотря на заявления Дании о том, что Гренландия не продается, передает агентство.

5 января СМИ сообщили, что США намерены взять Гренландию под свой контроль до 4 июля. По данным журналистов, администрация страны может «попытаться использовать благоприятную возможность для установления контроля» над островом перед промежуточными выборами, которые состоятся в ноябре.

8 января стало известно, что Министерство обороны Дании обновило директиву, которая теперь обязывает военнослужащих страны «немедленно открывать» огонь на поражение в случае вторжения.

