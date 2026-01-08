Юрий Колокольников номинирован на премию Гильдии киноактёров США в составе «Белого лотоса»

«Белый лотос» (The White Lotus) — американский комедийно-драматический сериал от режиссёра и сценариста Майка Уайта, премьера которого состоялась на HBO 11 июля 2021 года. Первый сезон, снятый на Гавайях и состоящий из шести серий, рассказывает о жизни гостей и сотрудников одноимённого отеля, главные роли исполнили Мюррей Бартлетт, Конни Бриттон, Дженнифер Кулидж, Александра Даддарио, Джейк Лейси, Сидни Суини, Наташа Ротвелл и Стив Зан. Второй сезон, вышедший в октябре 2022 года, переносит действие на Сицилию и представляет новую группу отдыхающих в исполнении Ф. Мюррея Абрахама, Дженнифер Кулидж, Адама Димарко, Меган Фэйхи, Беатрис Гранно и других звёзд.