Юрий Колокольников номинирован на премию Гильдии киноактёров США в составе «Белого лотоса»

«Белый лотос» (The White Lotus) — американский комедийно-драматический сериал от режиссёра и сценариста Майка Уайта, премьера которого состоялась на HBO 11 июля 2021 года. Первый сезон, снятый на Гавайях и состоящий из шести серий, рассказывает о жизни гостей и сотрудников одноимённого отеля, главные роли исполнили Мюррей Бартлетт, Конни Бриттон, Дженнифер Кулидж, Александра Даддарио, Джейк Лейси, Сидни Суини, Наташа Ротвелл и Стив Зан. Второй сезон, вышедший в октябре 2022 года, переносит действие на Сицилию и представляет новую группу отдыхающих в исполнении Ф. Мюррея Абрахама, Дженнифер Кулидж, Адама Димарко, Меган Фэйхи, Беатрис Гранно и других звёзд.
Третий сезон сериала «Белый лотос», в котором Колокольников сыграл роль Влада, рассказывает о жизни гостей и сотрудников роскошного отеля в Таиланде. В третьем сезоне также снимались Джейсон Айзекс, Паркер Поузи, Патрик Шварценеггер, Мишель Монаган, Лесли Бибб, Уолтон Гоггинс, Сэм Рокуэлл.
Церемония награждения, где станут известны имена победителей, пройдёт в Лос-Анджелесе 1 марта 2026 года. В других номинациях за главные награды соревнуются такие звезды, как Леонардо Ди Каприо, Тимоти Шаламе и Эмма Стоун.
Премия Actor Awards вручается с 1995 года, и победителей определяют голосованием более 160 тысяч членов гильдии, что делает её одной из самых весомых актёрских наград. В прошлом году премию в номинации «Лучший актёрский состав в драматическом сериале» получил «Сёгун».
Ранее Колокольников объяснил решение сниматься в России после «Игры престолов». 45-летний артист, родившийся в СССР и живший в Канаде, отметил, что всегда ощущал себя «своим среди чужих и чужим среди своих», но со временем научился адаптироваться в любой стране.
Ещё больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — ищите в разделе «Шоубиз».