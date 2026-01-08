Ричмонд
На Украине из-за морозов школы и вузы перевели на удалёнку

Резкое похолодание и перебои с энергоснабжением вынудили власти Украины временно отказаться от очного обучения по всей стране.

Источник: Аргументы и факты

Власти Украины распорядились перевести все учебные заведения страны на дистанционный формат обучения из-за сильных морозов и ухудшения погодных условий. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По её словам, министерству образования и науки поручено безотлагательно принять решения о переходе на удалёнку либо о продлении зимних каникул как минимум до 19 января 2026 года. Мера распространяется на детские сады, школы, колледжи и высшие учебные заведения.

Свириденко подчеркнула, что окончательные решения будут приниматься с учётом реальной ситуации в регионах, выводов профильных комиссий и состояния инфраструктуры. Помимо образовательных учреждений, местным властям рекомендовано по возможности перевести на дистанционный режим работы предприятия и организации.

Ранее городские власти Киева призвали жителей столицы подготовиться к возможным перебоям с электроснабжением на фоне морозов и снегопадов — зарядить пауэрбанки, запастись водой, свечами и тёплыми вещами. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Киеве может опускаться до минус 11 градусов.

В Киевской области из-за непогоды без электричества остались около 75 тысяч домохозяйств. По данным энергохолдинга ДТЭК, наибольшее число отключений зафиксировано в Бориспольском, Обуховском, Белоцерковском и Бучанском районах. Причинами стали налипание мокрого снега и гололёд, а также падение деревьев, обрывающих линии электропередачи. Энергетики работают в усиленном режиме, жителей просят не приближаться к оборванным проводам.