На Украине из-за морозов школы и вузы перевели на удалёнку

В Киевской области из-за непогоды без электричества остались около 75 тысяч домохозяйств. По данным энергохолдинга ДТЭК, наибольшее число отключений зафиксировано в Бориспольском, Обуховском, Белоцерковском и Бучанском районах. Причинами стали налипание мокрого снега и гололёд, а также падение деревьев, обрывающих линии электропередачи. Энергетики работают в усиленном режиме, жителей просят не приближаться к оборванным проводам.