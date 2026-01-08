«Провокация»: Трёх киевлянок ждет СБУ за исполнение российских хитов

Украинки поют русские песни, слова которых знают наизусть. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dianss.dii.
Полиция, обнаружив запись, оформила протоколы о мелком хулиганстве, назвав их действия «провокацией». Дело передано в СБУ.
Стоит отметить, что киевские власти требуют от международных стриминговых платформ заблокировать российских музыкантов для украинцев. Киев уже провёл консультации с представителями зарубежных платформ.
