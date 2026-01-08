Ричмонд
«Провокация»: Трёх киевлянок ждет СБУ за исполнение российских хитов

Трех киевлянок (21, 22 и 24 года) привлекли к ответственности за исполнение российских песен в машине. Девушки сами выложили в сеть видео, где они поют Moscow Never Sleeps и «Матушка-земля», катаясь по столице.

Украинки поют русские песни, слова которых знают наизусть. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dianss.dii.

Полиция, обнаружив запись, оформила протоколы о мелком хулиганстве, назвав их действия «провокацией». Дело передано в СБУ.

Стоит отметить, что киевские власти требуют от международных стриминговых платформ заблокировать российских музыкантов для украинцев. Киев уже провёл консультации с представителями зарубежных платформ.

