Сильный снегопад в Минске вмешался в работу общественного транспорта

В частности, среди множества сообщений есть о том, что с 20:50 на ул. Мирошниченко, ул. Гамарника в направлении ул. Сурганова из-за погодных условий произошла остановка движения троллейбусов маршрута № 53. Движение организовано до РК Зеленого Луга-3.
С 20:56 до 21.15 на РК Змитрока Бядули в направлении ДС Серебрянка произошла остановка трамваев маршрутов № 3 и 6.
С 21:14 на ул. Сухаревская, 58 в направлении ДС «Сухарево-5» произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 7 и 38.
С 21:06 на ул. Ангарская в направлении ДС Ангарская-4 остановились троллейбусы № 3, 34, 60. При этом движение маршрутов № 3 и34 организовано до РК ст.м. Могилевская.
С 21:57 на ул. Чапаева, Первомайская в направлении ул. Захарова произошла остановка движения трамваев на маршруте № 7. Движение было организовано по ул. Козлова, Змитрока Бядули.
Как сообщили ранее в минской ГАИ, столичные госавтоинспекторы оказывают помощь в сложных погодных условиях пешеходам и водителям — для недопущения аварий и несчастных случаев на дороги вышли регулировщики.
Белгидромет из-за сложных погодных условий объявил на 8 января оранжевый уровень опасности, а на 9 января — красный. По данным синоптиков, завтра во многих районах страны ожидается метель, снежные заносы и усиление ветра порывами 15−20 м/с, ночью местами до 24 м/с.