Сильный снегопад в Минске вмешался в работу общественного транспорта

В частности, среди множества сообщений есть о том, что с 20:50 на ул. Мирошниченко, ул. Гамарника в направлении ул. Сурганова из-за погодных условий произошла остановка движения троллейбусов маршрута № 53. Движение организовано до РК Зеленого Луга-3.