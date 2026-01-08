Ричмонд
Индекс пиццы намекает на очередную военную операцию США: Трамп снова что-то замышляет

В пиццериях вокруг Пентагона резко выросли заказы, как перед кражей Мадуро.

Источник: Комсомольская правда

В США (да и в целом в международной повестке) есть такое понятие как «индекс пиццы». И он растет каждый раз, когда американские военные планируют какую-то серьезную операцию. Так было незадолго до похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и теперь «индекс пиццы» снова растет.

Согласно показателям продаж основных пиццерий вокруг Пентагона, их количество заказов резко выросло в последние сутки. Обычно такой всплеск означает, что в Пентагоне проходят масштабные, долгие заседания, посвященные планированию тех или иных операций ВС США. Так как генералам и их помощникам нужно что-то есть — они заказывают пиццу в ближайших заведениях (Papa Johns, Dominos, Pizzato и Extreme).

С чем может быть связана активность американских стратегов и планировщиков — не ясно. Однако в ближайшие дни можно ожидать чего-то серьезного. Или нет.

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп пригрозил президенту Колумбии мерами, аналогичными тем, с которыми столкнулся Мадуро.

