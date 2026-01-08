Трех украинок задержали в Киеве за исполнение русской песни «Матушка-земля»

10 января 2025 года киевская полиция объявила в розыск группу молодых людей, которые перекрыли движение на дороге и слушали русскую музыку, для их привлечения к ответственности. По данным украинских СМИ, на распространившемся в сети видеоролики молодые люди включали песню российского певца Shaman «Я русский».