Трех украинок задержали в Киеве за исполнение русской песни «Матушка-земля»

Украинская полиция задержала трех жительниц Киева, которые прокатились на автомобиле по городу, исполняя известные русские песни «Moscow Never Sleeps» и «Матушка-земля». Об этом в четверг, 8 января, сообщили местные СМИ.

— В Киеве составили административные протоколы и передали в СБУ (Службу безопасности Украины — прим. «ВМ») дело трех девушек. Они пели в авто песни «Moscow Never Sleeps» и «Матушка-земля», — говорится в публикации.

Украинские правоохранители квалифицировали произошедшее как административное правонарушение, но направили материалы дела в СБУ с учетом его резонанса и контекста песен на русском языке, которые исполнили жительницы Киева. Процессуальный статус девушек и итоговые выводы спецслужб пока не известны, передает Ura.ru.

10 января 2025 года киевская полиция объявила в розыск группу молодых людей, которые перекрыли движение на дороге и слушали русскую музыку, для их привлечения к ответственности. По данным украинских СМИ, на распространившемся в сети видеоролики молодые люди включали песню российского певца Shaman «Я русский».