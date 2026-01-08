Из-за непогоды в Москве городские службы перешли на усиленный режим

Напомним, снегопады идут в Москве с конца декабря. Городские службы круглосуточно проводят очистку от снега улиц, пешеходных зон и других территорий в столице. В четверг, 8 января, ночью и ранним утром проводилось сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров. Эти работы повторяют каждый раз, как только выпадают осадки. На улицах города и во дворах повсеместно погружают и вывозят собранный снег. При этом проводят зачистку лотковых зон и парковочных пространств. Кроме того, весь световой день специалисты заняты очисткой крыш жилых домов от снега и наледи.