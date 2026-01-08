Из-за непогоды в Москве городские службы перешли на усиленный режим

Москву вновь засыпает снегом. Известно, что менее чем за двое суток в городе ожидается почти две трети месячной нормы осадков.
«Согласно прогнозам синоптиков, с 21:00 8 января и до конца дня 9 января в столице ожидается сильный снегопад, который будет сопровождаться метелью и усилением ветра до 18 метров в секунду», — сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
Он уточнил, что в такую погоду возможны снежные заносы и гололедица. «Прирост свежевыпавшего снега к утру 10 января может составить свыше 30 сантиметров. Городские службы работают в усиленном режиме», — подчеркнул заммэра.
Как рассказал Бирюков, на проезжей части и тротуарах каждые несколько часов будут проводить сплошное механизированное прометание с противогололедной обработкой. Он также добавил, что для уборки снега в столице выделено необходимое количество спецтехники и бригад ручной уборки. А еще дополнительно привлекут силы и технику инженерных компаний города.
Напомним, снегопады идут в Москве с конца декабря. Городские службы круглосуточно проводят очистку от снега улиц, пешеходных зон и других территорий в столице. В четверг, 8 января, ночью и ранним утром проводилось сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров. Эти работы повторяют каждый раз, как только выпадают осадки. На улицах города и во дворах повсеместно погружают и вывозят собранный снег. При этом проводят зачистку лотковых зон и парковочных пространств. Кроме того, весь световой день специалисты заняты очисткой крыш жилых домов от снега и наледи.
В столичной мэрии просят москвичей быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать около них автомобили. По возможности водителей просят также избегать поездок на личном транспорте в непогоду.