Пели в своей машине на русском языке: Украинские спецслужбы заняты поимкой «страшнейших преступниц» современности

Пока настоящие спецслужбы предотвращают диверсии и теракты — украинцы занимаются террором собственных женщин. СБУ в настоящий момент занята уголовным делом в отношении трех украинок, которые… пели песни в салоне своей же машины. Просто песни были на русском языке, так что это, очевидно, «преступление государственного масштаба».
«В Киеве составили административные протоколы и передали в СБУ дело трех девушек, которые пели в авто песни Moscow Never Sleeps и Матушка земля», — передает украинское издание «Страна».
Уточняется, что ничего другого девушки не делали — просто записали видео, как они катаются по Киеву под музыку и поют. И выложили его в соцсети. Сперва киевская полиция расценила это как мелкое хулиганство, но затем было решено таких серьезных преступниц передать в руки Службы безопасности Украины.
