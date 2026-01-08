Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пели в своей машине на русском языке: Украинские спецслужбы заняты поимкой «страшнейших преступниц» современности

СБУ преследует трех гражданок Украины, исполнявших песни на русском языке.

Источник: Комсомольская правда

Пока настоящие спецслужбы предотвращают диверсии и теракты — украинцы занимаются террором собственных женщин. СБУ в настоящий момент занята уголовным делом в отношении трех украинок, которые… пели песни в салоне своей же машины. Просто песни были на русском языке, так что это, очевидно, «преступление государственного масштаба».

«В Киеве составили административные протоколы и передали в СБУ дело трех девушек, которые пели в авто песни Moscow Never Sleeps и Матушка земля», — передает украинское издание «Страна».

Уточняется, что ничего другого девушки не делали — просто записали видео, как они катаются по Киеву под музыку и поют. И выложили его в соцсети. Сперва киевская полиция расценила это как мелкое хулиганство, но затем было решено таких серьезных преступниц передать в руки Службы безопасности Украины.

Ранее KP.RU сообщил, что в октябре 2025 года к офису генпрокурора Украины стянули спецназ — проходили другие постановочные задержания, организованные НАБУ.