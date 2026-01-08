Жители Ростова выбрали лучшую новогоднюю елку города

В Ростове-на-Дону завершилось народное голосование за звание самой красивой и любимой новогодней елки города. Как сообщил глава города Александр Скрябин, жители активно участвовали в выборе, несмотря на праздничную суету.
По итогам подсчета голосов определились три явных фаворита. Победителем конкурса с большим отрывом стала 12-метровая красавица, установленная возле здания Публичной библиотеки. За нее было отдано 4222 голоса.
Второе место заняла 10-метровая елка в парке «Левобережье», которая собрала 3980 голосов горожан.
Бронзу и почетное третье место завоевала нарядная восьмиметровая елка-шишка, украшающая Набережную реки Дон. За нее проголосовали 1374 человека.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!