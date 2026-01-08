Школы и вузы на Украине могут перейти на дистанционное обучение из-за погоды

Данная рекомендация касается заведений дошкольного, среднего, профессионально-технического и высшего образования. Решения будут приниматься оперативно с учетом реальной ситуации в каждом регионе. Также местным властям рекомендовано рассмотреть перевод предприятий на удаленную работу, за исключением объектов критической инфраструктуры и других субъектов, для которых это недопустимо в условиях военного положения, передает РИА Новости.