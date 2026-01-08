Школы и вузы на Украине могут перейти на дистанционное обучение из-за погоды

Кабинет министров Украины рекомендовал перевести учебные заведения на дистанционный формат обучения из-за ухудшения погодных условий и сильных морозов. Об этом в четверг, 8 января, в своем Telegram-канале сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Соответствующие поручения направлены Министерству образования и науки, а также местным властям и военным администрациям областей и Киева. Им предписано проработать вопрос о временном прекращении очного образовательного процесса, переходе на дистанционное обучение или продлении зимних каникул как минимум до 19 января 2026 года.
Данная рекомендация касается заведений дошкольного, среднего, профессионально-технического и высшего образования. Решения будут приниматься оперативно с учетом реальной ситуации в каждом регионе. Также местным властям рекомендовано рассмотреть перевод предприятий на удаленную работу, за исключением объектов критической инфраструктуры и других субъектов, для которых это недопустимо в условиях военного положения, передает РИА Новости.
Ранее «оранжевый» уровень опасности с 21:00 четверга, 8 января, до 00:00 субботы, 10 января, был объявлен в Москве из-за прогнозируемого мощного снегопада, метели, снежных заносов и гололедицы на дорогах.