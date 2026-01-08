Трамп жёстко пригрозил властям Кубы: США остаётся «прийти и взрывать это место»

Между тем исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес заявила, что страна не сдалась перед агрессией США. Она напомнила об операции Вашингтона в Каракасе. В результате агрессии США был похищен президент Венесуэлы Николас Мадуро.