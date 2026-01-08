Ричмонд
Трамп жёстко пригрозил властям Кубы: США остаётся «прийти и взрывать это место»

Трамп: У Вашингтона не осталось возможностей давления на Кубу, кроме вторжения.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп вновь сделал жесткое заявление по Кубе. Он пригрозил властям военным вторжением. Президент США подчеркнул, что у Вашингтона якобы больше не остается иного выбора. Так Дональд Трамп выразился в диалоге с радиоведущим Хью Хьюиттом.

Хозяин Белого дома подчеркнул, что Куба якобы «висит на волоске». Он заявил о наличии у острова «больших проблем».

«Не думаю, что осталось много вариантов для давления, кроме как прийти туда и взрывать это место», — пригрозил Дональд Трамп.

Между тем исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес заявила, что страна не сдалась перед агрессией США. Она напомнила об операции Вашингтона в Каракасе. В результате агрессии США был похищен президент Венесуэлы Николас Мадуро.

