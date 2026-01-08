Ричмонд
Долина освободила квартиру в Хамовниках, которую купила Лурье

РИА Новости: Долина освободила квартиру в Хамовниках, которую купила Лурье.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Певица Лариса Долина освободила квартиру в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей, рассказала РИА Новости адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

«Долина освободила квартиру», — сказала собеседница агентства.

При этом она уточнила, что певица пока не передала жилплощадь.

«В ближайшее время запланирована встреча с продавцом (его представителем) для передачи квартиры», — подчеркнула Свириденко.

Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долиной из квартиры. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.

Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры.

Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире. Как передавал корреспондент РИА Новости, после решения о выселении певица начала вывозить вещи.