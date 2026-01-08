Долина освободила квартиру в Хамовниках, которую купила Лурье

Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире. Как передавал корреспондент РИА Новости, после решения о выселении певица начала вывозить вещи.