Долина освободила квартиру в Хамовниках, которую купила Лурье

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Певица Лариса Долина освободила квартиру в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей, рассказала РИА Новости адвокат покупательницы Светлана Свириденко.
«Долина освободила квартиру», — сказала собеседница агентства.
При этом она уточнила, что певица пока не передала жилплощадь.
«В ближайшее время запланирована встреча с продавцом (его представителем) для передачи квартиры», — подчеркнула Свириденко.
Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долиной из квартиры. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.
Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире. Как передавал корреспондент РИА Новости, после решения о выселении певица начала вывозить вещи.