По всему Ирану произошёл «цифровой блэкаут»: интернет отключили из-за протестов

В Иране уже более десяти дней продолжаются массовые протесты. Из-за митингов в стране отключили интернет. По данным службы мониторинга NetBlocks, на всей территории Ирана произошел «цифровой блэкаут». Об этом NetBlocks уведомил в соцсети.
Утверждается, что власти применили и другие меры для деэскалации ситуации в стране. Известно, что сеть пропала, в том числе, в столице Ирана Тегеране.
«Данные в режиме реального времени показывают, что Иран сейчас находится в состоянии общенационального отключения интернета», — говорится в материале.
По актуальным сведениям HRANA, на митингах погибли минимум 30 человек. Волнения охватили 92 города Ирана. Протесты усиливаются с каждым днем. По предварительным данным, погибли четверо детей и двое сотрудников правоохранительных органов.