В Тюменской области и еще четырех регионах РФ вырос срок автокредитов

Жители северных регионов растягивают срок выплаты автокредита.
Жители Тюменской области, а также ХМАО и ЯНАО в ноябре 2025 года брали автокредиты в среднем на 6,18 года, что стало одним из самых высоких показателей в стране. Об этом 8 января сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов. Тюменский регион (с ХМАО и ЯНАО) вошел в пятерку субъектов РФ с наибольшим средним сроком автокредитования среди 30 крупнейших региональных рынков.
Среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования наибольший средний срок выданных автокредитов в ноябре 2025 года был отмечен в Краснодарском (6,41 года) и Ставропольском (6,28 года) краях, а также в Волгоградской (6,19 года), Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (6,18 года) и Новосибирской (6,16 года) областях. Согласно данным НБКИ, средний срок автокредитов растет уже седьмой месяц подряд. По сравнению с октябрем 2025 года он увеличился еще на 1,9% (с 5,7 до 5,8 года). При этом среди регионов — лидеров по объемам розничного автокредитования наиболее продолжительные сроки займов зафиксированы в Краснодарском крае (6,41 года), Ставропольском крае (6,28 года), Волгоградской области (6,19 года), Тюменской области с ХМАО и ЯНАО (6,18 года) и Новосибирской области (6,16 года).
Ранее аналитики «Авито Авто» сообщали, что в Тюменской области в 2025 году жители чаще всего оформляли кредиты на автомобили с пробегом стоимостью до 1 млн рублей — Ford Focus, LADA Granta, LADA Priora, Hyundai Solaris, Kia Rio, со средней суммой займа 597 тысяч рублей и сроком 6,3 года. Для более дорогих авто от 1 до 3 млн рублей (Toyota Camry, BMW 3 серии, Mercedes-Benz E-класса и др.) средний планируемый срок кредита достигал 6,8 года.