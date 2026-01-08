В Тюменской области и еще четырех регионах РФ вырос срок автокредитов

Среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования наибольший средний срок выданных автокредитов в ноябре 2025 года был отмечен в Краснодарском (6,41 года) и Ставропольском (6,28 года) краях, а также в Волгоградской (6,19 года), Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (6,18 года) и Новосибирской (6,16 года) областях. Согласно данным НБКИ, средний срок автокредитов растет уже седьмой месяц подряд. По сравнению с октябрем 2025 года он увеличился еще на 1,9% (с 5,7 до 5,8 года). При этом среди регионов — лидеров по объемам розничного автокредитования наиболее продолжительные сроки займов зафиксированы в Краснодарском крае (6,41 года), Ставропольском крае (6,28 года), Волгоградской области (6,19 года), Тюменской области с ХМАО и ЯНАО (6,18 года) и Новосибирской области (6,16 года).