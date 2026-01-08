На Солнце произошёл крупный взрыв

На Солнце зафиксирован мощный взрыв, по данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, он произошёл в четверг.
«На Солнце в середине дня зарегистрирован крупный взрыв — на поступивших снимках с коронографов видно разлетающееся в разные стороны вещество. Источник взрыва находился на обратной стороне, и никакими спутниками сейчас не наблюдается», — рассказали специалисты.
Учёные отметили, что в настоящее время причину случившегося назвать сложно.
«Можно только гадать, что там произошло. Две недели назад, когда невидимая сейчас сторона Солнца была повёрнута к Земле, на ней как будто ничего особенного и не наблюдалось — пара активных областей среднего размера», — говорится в сообщении.
В лаборатории рассказали, что увидеть место взрыва можно примерно через семь дней, в это время «группа пятен начнёт выходить к Земле». «Если это одна из них, то, судя по направлению выброса, вспышка произошла в группе пятен, которая тогда находилась ниже экватора в правой части Солнца (номер группы в каталоге был 4321)», — заявили специалисты.
Ранее сообщалось, что на Солнце произошла красивая и редкая «чёрная» вспышка.
Также стало известно, что астрономы выяснили, что на самом деле Вифлеемской, или Рождественской, звездой является планета Юпитер.