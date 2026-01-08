Авербух высказался против трансляции Олимпиады-2026 на федеральных телеканалах

«Уверен, что специалисты и болельщики найдут возможность посмотреть все соревнования — это совершенно несложно. Считаю, на федеральных каналах Олимпиаду показывать не нужно. Это будет достаточно странно, учитывая несправедливое отстранение наших спортсменов», — заявил Авербух.
По его мнению, трансляция Олимпийских игр создаст противоречивый сигнал: страну не пустили «на праздник спорта», однако при этом сохраняется стремление присутствовать на нём хотя бы в телевизионном формате. Тем не менее фигурист высказался против запрета на просмотр Олимпиады россиянам.
А ранее Международный олимпийский комитет запретил демонстрацию российских и белорусских флагов на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортине. Ограничение распространяется на спортсменов, которым разрешено выступать только под нейтральным флагом, а также на зрителей. Меры были введены после «Тур Де Ски», где были замечены российские флаги.
