Авербух высказался против трансляции Олимпиады-2026 на федеральных телеканалах

По его мнению, трансляция Олимпийских игр создаст противоречивый сигнал: страну не пустили «на праздник спорта», однако при этом сохраняется стремление присутствовать на нём хотя бы в телевизионном формате. Тем не менее фигурист высказался против запрета на просмотр Олимпиады россиянам.