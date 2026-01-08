Лурье сможет жить в купленной у Долиной квартире: певица съехала

Скандал вокруг московской квартиры певицы Ларисы Долиной наконец затих. Артистка освободила жилье покупательнице Полине Лурье. Решение о выселении Ларисы Долиной вынесено еще 25 декабря. Об освобождении квартиры рассказала адвокат покупательницы Светлана Свириденко в диалоге с РИА Новости.
Она сообщила, что недвижимость в Хамовниках теперь будет доступна Полине Лурье. Она приобрела квартиру певицы за 112 миллионов рублей. Полина Лурье является собственницей жилплощади с 16 декабря, гласит решение суда.
«Долина освободила квартиру», — оповестила Светлана Свириденко.
Ранее, как сообщал KP.RU, артистка завершила свой переезд из квартиры. Полина Лурье, как утверждается, пригласила Ларису Долину и её представителей на передачу ключей 9 января.