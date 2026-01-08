Жилинспекция направила в прокуратуру больше 20 дел на управляйки Кургана

Жилинспекция Курганской области активизировала проверки в новогодние каникулы.
Государственная жилищная инспекция области направила в прокуратуру более 20 материалов на управляющие компании Кургана. Проверки проводились в новогодние праздничные дни. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госжилинспекции.
«Всего в период с 1 по 8 января осмотрено около 300 домов в Кургане. По результатам осмотров подготовлено свыше 20 материалов для направления в органы прокуратуры и принятия в дальнейшем решений о привлечении к ответственности», —сообщает telegram-канал ведомства.
В праздничные дни инспекторы ежедневно осматривали дворовые территории и работали с обращениями жителей. Помимо Кургана, проверки прошли в других населенных пунктах области. Так, в Шадринске после осмотра 15 домов материалы были направлены в прокуратуру на две управляющие компании и одно ТСЖ.
Инспекторы также выезжали в поселок Юргамыш и поселок Новый Мир, где довели замечания до ответственных лиц. Работа по очистке территорий в Кургане продолжается, в ближайшее время запланированы проверки в районах области.