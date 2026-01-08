Жилинспекция направила в прокуратуру больше 20 дел на управляйки Кургана

В праздничные дни инспекторы ежедневно осматривали дворовые территории и работали с обращениями жителей. Помимо Кургана, проверки прошли в других населенных пунктах области. Так, в Шадринске после осмотра 15 домов материалы были направлены в прокуратуру на две управляющие компании и одно ТСЖ.