Долина освободила квартиру в Хамовниках

Певица Лариса Долина освободила свою квартиру в Хамовниках, которую приобрела Полина Лурье за 112 миллионов рублей, как сообщила адвокат покупательницы Светлана Свириденко. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Светланы Свириденко, Долина освободила квартиру, после того как Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о ее выселении. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы, и это решение вступило в силу незамедлительно. Ранее, 16 декабря, Верховный суд России признал Лурье собственницей квартиры, отменив предыдущие судебные решения, которые оставляли недвижимость за певицей. Долина утверждала, что во время сделки находилась под влиянием мошенников. Пока шли разбирательства, она продолжала проживать в квартире, но после решения суда начала вывозить свои вещи.
Певица Лариса Долина, по всей видимости, завершила вывоз вещей из квартиры в Хамовниках, ранее писал Life.
«В последние три дня возле дома Лурье — тишина. Грузовых машин и работников, выносящих вещи певицы, больше не наблюдается», — сообщил канал.