Долина освободила квартиру в Хамовниках

По словам Светланы Свириденко, Долина освободила квартиру, после того как Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о ее выселении. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы, и это решение вступило в силу незамедлительно. Ранее, 16 декабря, Верховный суд России признал Лурье собственницей квартиры, отменив предыдущие судебные решения, которые оставляли недвижимость за певицей. Долина утверждала, что во время сделки находилась под влиянием мошенников. Пока шли разбирательства, она продолжала проживать в квартире, но после решения суда начала вывозить свои вещи.