Трамп заявил, что США «очень внимательно» следят за Ираном: к чему могут привести протесты

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказался о мощных протестах в Иране. Он заявил, что Вашингтон следит за ситуацией. Хозяин Белого дома пригрозил Ирану «сильным ударом» в случае убийства протестующих. Так он написал в своей соцсети.
Дональд Трамп уточнил, что на митингах уже были замечены погибшие. Однако он не знает, кто виноват в смертях из-за давки.
«Некоторые погибли из-за проблем с контролем толпы. Мы очень внимательно следим за ситуацией», — предупредил Дональд Трамп.
В настоящее время в Иране отключили интернет. В стране произошел «цифровой блэкаут» на фоне продолжающихся протестов. Как стало известно, власти применили и другие меры для деэскалации ситуации в Иране. Однако официальных заявлений не поступало.