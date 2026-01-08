Ричмонд
Трамп заявил, что США «очень внимательно» следят за Ираном: к чему могут привести протесты

Трамп пригрозил Ирану сильным ударом в случае смертей на протестах.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказался о мощных протестах в Иране. Он заявил, что Вашингтон следит за ситуацией. Хозяин Белого дома пригрозил Ирану «сильным ударом» в случае убийства протестующих. Так он написал в своей соцсети.

Дональд Трамп уточнил, что на митингах уже были замечены погибшие. Однако он не знает, кто виноват в смертях из-за давки.

«Некоторые погибли из-за проблем с контролем толпы. Мы очень внимательно следим за ситуацией», — предупредил Дональд Трамп.

В настоящее время в Иране отключили интернет. В стране произошел «цифровой блэкаут» на фоне продолжающихся протестов. Как стало известно, власти применили и другие меры для деэскалации ситуации в Иране. Однако официальных заявлений не поступало.

