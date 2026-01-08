Ричмонд
Посольство США в Киеве предупредило о риске «серьезного воздушного нападения»

Посольство Соединенных Штатов в Киеве в четверг, 8 января, опубликовало предупреждение о потенциально крупном воздушном ударе. Сообщение размещено на официальном сайте дипломатической миссии.

— Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально серьезном воздушном нападении, которое может произойти в любой момент в течение следующих нескольких дней. Посольство, как всегда, рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги, — говорится в заявлении.

Также в посольстве призвали не игнорировать предупреждения, заранее обеспечить себя запасом воды и медикаментов и внимательно следить за новостями в местных средствах массовой информации.

Ранее бывший командующий американской армией в Европе Бен Ходжес заявил о необходимости полной боевой готовности и вооруженности для любой миротворческой миссии, которую могут развернуть на территории Украины.

6 января Франция, Великобритания и Украина по итогам встречи «коалиции желающих» подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного договора.

