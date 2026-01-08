Ученые сообщили о крупном взрыве на Солнце

Точные причины взрыва еще только предстоит выяснить.
Мощный всплеск солнечной активности был зафиксирован в середине дня 8 января. По данным наблюдений, на поверхности Солнца произошел крупный взрыв, заявили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
«На Солнце в середине дня зарегистрирован крупный взрыв. На снимках заметно разлетающееся в разные стороны вещество. Источник взрыва находился на обратной стороне, и никакими спутниками сейчас не наблюдается», — указано на сайте лаборатории.
По словам ученых, на данном этапе трудно однозначно установить причину взрыва. Эксперты считают, что оценить его эпицентр можно будет примерно через неделю, когда соответствующая группа пятен начнет появляться над левым (восточным) горизонтом по направлению к Земле.
Ранее россиян предупреждали о множестве магнитных бурь разной силы, пишет RT. Первые возмущения геомагнитного поля в 2026 году были зарегистрированы 2 и 3 января, передает «Национальная служба новостей».