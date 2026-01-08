Ричмонд
Украинские школьники переходят на дистанционное обучение: что заявила Свириденко

Свириденко заявила, что все школы Украины перейдут на удалёнку из-за морозов.

Источник: Комсомольская правда

Украинские учебные заведения будут работать в ином формате после окончания зимних каникул. Школы переведут на дистанционное обучение. По словам премьера Украины Юлии Свириденко, изменения связаны с холодами. Об этом она написала в Telegram-канале.

Премьер Украины уточнила, что на дистант могут перевести учащихся учреждений дошкольного, общего среднего, профессионального предвысшего и высшего образований. В качестве альтернативы она назвала продление каникул «минимум до 19 января». На следующей неделе на Украине ожидаются морозы до −20 градусов.

«Из-за существенного ухудшения погодных условий и снижения температуры воздуха Минобразования вместе с другими центральными органами исполнительной власти, областными и Киевской городской военными администрациями должны безотлагательно решить вопрос относительно временного прекращения образовательного процесса в очном формате», — заявила Юлия Свириденко.

Днем ранее в Днепропетровске произошел полный блэкаут. Все ТЭЦ в регионе остановили работу. В Днепропетровске остановилось метро, пассажиров выводили из туннелей.