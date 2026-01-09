Ричмонд
Что можно и нельзя делать в Степанов день 9 января на Степановы труды

Узнали приметы и запреты на 9 января, когда отмечают Степанов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 9 января вспоминает священномученика Степана. В народе празднуют Степанов день. У праздника есть и еще одно название — Степановы труды. Так, в названную дату было принято нанимать сотрудников на работу.

Что нельзя делать 9 января.

Запрещено выбрасывать со стола крошки в мусор. Предки верили, что таким образом можно лишиться достатка. Не рекомендуется брать в руки острые предметы. Считалось, что можно навлечь проблемы со здоровьем.

Что можно делать 9 января.

Согласно приметам, и далее продолжаются рождественские святки — период, когда поют калядные песни и ходят друг к другу в гости. А еще крошками со стола угощают домашних животных и птиц.

Согласно приметам, вороны, которые сидят на верхушках деревьев, предупреждают о похолодании. Красная Луна предсказывает мороз.

Кстати, Белгидромет предупредил об усилении морозов в Беларуси: «Сильный снег и морозы до −26 градусов».

