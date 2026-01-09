День пряток с зимой и День путешествия на воздушном шаре: какие праздники отмечают в России и мире 9 января

День игры в прятки с зимой — это древний славянский праздник, который отмечали с большим размахом. Считалось, что морозную зиму можно перехитрить, если хорошо спрятаться от нее. Так, в этот день люди носили легкую одежду вместо привычных тулупов и шуб, чтобы озадачить время года. Также на Руси в эту дату заранее заливали водой ледяные горки, на которых катались дети.