День пряток с зимой и День путешествия на воздушном шаре: какие праздники отмечают в России и мире 9 января

День игры в прятки с зимой.

День игры в прятки с зимой — это древний славянский праздник, который отмечали с большим размахом. Считалось, что морозную зиму можно перехитрить, если хорошо спрятаться от нее. Так, в этот день люди носили легкую одежду вместо привычных тулупов и шуб, чтобы озадачить время года. Также на Руси в эту дату заранее заливали водой ледяные горки, на которых катались дети.

День путешествия на воздушном шаре.

Также 9 января считается Днем путешествия на воздушном шаре, поскольку именно в эту дату в 1793 году французский изобретатель Жан-Пьер Франсуа Бланшар провел первый в мировой истории полет на воздушном шаре. В этот день тысячи людей по всему миру поднимаются в воздух на воздушных шарах. Большой популярностью пользуются полеты над африканскими саваннами, долинами в США и Каппадокии в Турции.

День словесных ботаников.

День словесных ботаников является неформальным праздником, который зародился в США. Считается, что создатели этого праздника хотели обратить внимание словесных и языковых ботаников на их обширный словарный запас, а другим людям — напомнить о важности знаний о происхождении различных слов и возможности заглянуть в энциклопедии и словари. Этот день также призывает выучить новые слова или, наоборот, применять побольше устаревших выражений.