Народный календарь. Что нужно делать 12 января, чтобы несчастья обошли стороной

12 января православные верующие вспоминают святую Анисию Солунскую, из-за чего в народе этот день стали называть Анисья Зимняя. Ее на Руси прозвали Желудочницей, поскольку по древнему обычаю в ее день резали свиней и варили требуху, в том числе желудки.

При этом предки использовали требуху для гадания: считалось, что если селезенка свиньи ровная и гладкая — то зима будет суровая, а если желудок оказался пустым — холода продлятся долго.

В этот день необходимо полностью отказаться от соленых блюд, чтобы не навредить здоровью. Также запрещается шить и вязать, поскольку эти занятия могут принести несчастье.

Кроме того, люди не подбирали предметы, оброненные на перекрестках, чтобы избежать беды, и отказывались от подарков от незнакомцев. В то же время, это был день охоты: мужчины выходили охотиться на кабана. Успешные охотники демонстрировали свою добычу, пронося ее на рогатинах по деревне, что служило сигналом для хозяек готовить праздничный стол.

Приметы погоды.

Снег пошел — лето будет пасмурным.

Южный ветер — к теплому лету и плодовитому урожаю.

Западный ветер — будет много рыбы в реках.

Солнечный день сулит потепление.

Именины отмечают: Анисья, Давид, Иосиф, Ирина, Лев, Макар, Мария, Яков.