Нетрудно быть долгим: самые ожидаемые сериалы 2026 года

Кажется, миллион лет прошло с момента выхода на «Диснее» сериала «Ванда/Вижн». А ведь это было всего лишь в 2021 году. Онлайн-кинотеатр тогда этим релизом заявил о себе как о крупнейшем игроке на рынке стримингов и после этого выпустил десятки больших проектов, некоторые из которых стали культурными феноменами. Но «Ванда/Вижн» определенно останется в истории как одно из самых концептуальных и экспериментальных высказываний двадцатых годов, а может, и столетия. И вот — продолжение. Сольный сериал о Вижне, который обрел память, но остался лишен человеческих эмоций. Андроид отправляется в путешествие, чтобы понять свою природу и место в мире. Пока ничто не говорит о том, что нас здесь что-то удивит, но и тогда, в 2021 году, тоже ведь мы не ждали такого. А оно случилось.