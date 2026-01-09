Нетрудно быть долгим: самые ожидаемые сериалы 2026 года

Этот год запомнится ультрадорогими и амбициозными сериалами — стоимость их производства превышает иногда в разы даже марвеловские супергеройские фильмы. Возвращается мир «Игры престолов», грядет новый «Властелин колец», получат новое дыхание «Бегущий по лезвию» и «Мыс страха», после долгого перерыва продолжится «Эйфория». Отечественные сериалы тоже не отстают: затаив дыхание, ждем «Трудно быть богом» и двух сериалов по «Майору Грому». А пока вся страна уже смотрит второй сезон «Ландышей», самого народного шоу прошлого года и, видимо, этого тоже. «Известия» выбрали сериалы, которые позиционируются как «главные» и «лучшие» и достойны того, чтобы потратить на них несколько часов своего времени.
«Рыцарь Семи Королевств».
Дата премьеры: 18 января 2026 года.
Возвращаемся в мир «Песни льда и пламени» по мотивам творчества Джорджа Р. Р. Мартина. Действие третьего сериала НВО в этой вселенной разворачивается за 90 лет до событий «Игры престолов», когда династия Таргариенов всё еще прочно удерживает Железный трон, а память о последних драконах еще жива. Главный герой здесь — наивный, но благородный рыцарь Сир Дункан Высокий и его крошечный оруженосец Эгг, который на самом деле является будущим королем Эйгоном V. Похоже, этот сериал будет более камерным и менее многофигурным, чем «Дом Дракона». Обещают много приключений, рыцарских турниров и путешествий. Шоураннером выступила Айра Паркер («Дом Дракона»), а первый сезон будет состоять из шести эпизодов. HBO, не дожидаясь премьеры, официально продлил сериал на второй сезон.
«Дом Дракона», 3-й сезон.
Дата премьеры: лето 2026 года.
Конечно, и «Дом Дракона» никуда не делся. Гражданская война Таргариенов переходит в фазу тотального уничтожения. Третий сезон обещает показать ключевые сражения, включая Битву при Глотке и падение Королевской Гавани. Шоураннер Райан Кондал заявил, что производство стало еще более сложным из-за обилия компьютерной графики для драконов, а в новом сезоне добавится еще несколько особей. Говорят, сезон станет предпоследним, готовя почву для грандиозного финала в четвертой части.
«Эйфория», 3-й сезон.
Дата премьеры: апрель 2026 года.
Никто и не ждал, что это вообще когда-нибудь случится. После четырехлетнего перерыва, вызванного забастовками и плотными графиками звезд, проект Сэма Левинсона возвращается. По сюжету, прошло пять лет. Герои больше не школьники, они постигают прелести взрослой жизни. Ру (Зендея) оказывается в Мексике, пытаясь найти способ расплатиться с опасной наркоторговкой. Нейт и Кэсси (Джейкоб Элорди и Сидни Суини) живут в пригороде, а их помолвка становится центром новой драмы. В общем, всё это хорошо, но публика гадает, не пропадет ли вместе с юностью героев неповторимая атмосфера сериала.
«Бегущий по лезвию 2099».
Дата премьеры: 2026 год.
Прямое продолжение киновселенной, созданной Ридли Скоттом и Дени Вильнёвом. Действие разворачивается спустя 50 лет после событий последнего фильма. В главных ролях — лауреат «Оскара» Мишель Йео (играет репликанта Олвен, чья жизнь подходит к концу) и Хантер Шафер. Исполнительным продюсером выступил сам Ридли Скотт. Заявляются проблемы кризиса идентичности, экологической катастрофы и границах человечности. А еще это один из самых дорогих проектов Amazon — значит, и риски высоки.
«Сорвиголова: Рожденный заново», 2-й сезон.
Дата премьеры: 2026 год.
После успеха первого сезона «Дисней» решил продолжить развивать нехарактерную для этого стриминга мрачную эстетику. Это сериал категории 18+, в то время как вообще платформа позиционирует себя как семейную. Второй сезон углубляется в криминальную войну Готэма. Чарли Кокс (Мэтт Мёрдок) и Винсент Д’Онофрио (Уилсон Фиск) продолжают свою многолетнюю психологическую дуэль. Будет много сцен с участием Карателя в исполнении Джона Бернтала. А всё потому, что первый сезон, вопреки пессимистичным прогнозам, понравился сразу всем — и критикам, и фанатам, и аудитории стриминга, которая как раз ждала чего-то «как на Netflix», но всё за те же деньги, тем более что подписка там недешевая. Второй сезон будет масштабнее, дороже и жестче.
«Паук-Нуар».
Дата премьеры: вторая половина 2026 года.
Самый необычный проект по комиксам Marvel, созданный вне рамок основной киновселенной. В роли Спайдермена — Николас Кейдж. Он воплощает образ Питера Паркера из альтернативного Нью-Йорка 1930-х годов. Должен получится квазинуар, в котором герой борется не столько со суперзлодеями, сколько с коррумпированной системой во времена Великой депрессии. Шоураннеры обещают атмосферность и минимум фантастических допущений. Но, конечно, главная интрига — это как Кейдж будет бросать паутину и чем всё это будет заканчиваться.
«Фонари».
Дата премьеры: начало 2026 года.
Центральный сериал новой вселенной DC (DCU) под руководством Джеймса Ганна. Главный референс — «Настоящий детектив». Два межгалактических полицейских — опытный Хэл Джордан (Кайл Чандлер) и молодой рекрут Джон Стюарт (Аарон Пьер) — расследуют жуткое убийство где-то в американской глубинке. Это расследование ведет их к раскрытию древней тайны, которая станет ключом к глобальному сюжету всей франшизы. Ждут сериал как радикальное переосмысление Корпуса Зеленых Фонарей: вместо ярких космических полетов — психологическое напряжение, работа в поле и нуарная атмосфера.
«Нейромант».
Дата премьеры: 2026 год.
Первая масштабная экранизация романа Уильяма Гибсона, подарившего миру термин «киберпространство». Каллам Тёрнер играет Генри Дорсетта Кейса — хакера-неудачника, который получает шанс на исцеление и новую жизнь, если согласится на опасную миссию по взлому мощного ИИ. Его напарницей, «уличным самураем» Молли, стала лауреат «Оскара» Бри Ларсон. Apple TV+ вкладывает в проект колоссальные средства, стремясь создать эталон киберпанка, где будет сочетание виртуальной реальности, футуристического Токио и темных переулков «Муравейника».
«Мыс страха».
Дата премьеры: конец 2026 года.
Продюсеры — Стивен Спилберг и Мартин Скорсезе. Дальше можно уже не говорить, тем более что у Скорсезе одноименный фильм стал классикой, а в 1990-е годы был одной из визитных карточек режиссера. Правда, обещают, что это будет не просто пересказ сюжета фильмов 1962 и 1991 годов, а глубокое исследование мести, юридической этики и семейной травмы. В главных ролях Эми Адамс и Хавьер Бардем, который перевоплотился в Макса Кэди — преступника, вышедшего из тюрьмы и начинающего терроризировать семью адвоката, которого он винит в своем заключении. Шоураннером выступает Ник Антоска («Нулевой канал», «Притворство»), а не сами мэтры.
«Властелин колец: Кольца власти», 3-й сезон.
Дата выхода: вторая половина 2026 года.
Самый дорогой сериал в истории становится с каждым заходом всё мрачнее и безысходнее. Третий сезон должен сфокусироваться на падении Нуменора и формировании союза людей и эльфов. Ждем публикации огромных цифр от Amazon, при этом платформу не смущает, что многие фанаты Толкина по-прежнему упорствуют и не желают даже начинать смотреть сериал про юную (по эльфийским меркам) Галадриэль. Но пора признать, что это пока самое глубокое кинопроизведение, которое когда-либо снималось по мотивами «Властелина колец», а кроме того — никто не знает сюжета третьего сезона до конца, потому что нет книги, по которой бы он снимался.
«Квест Вижна».
Дата выхода: 2026 год.
Кажется, миллион лет прошло с момента выхода на «Диснее» сериала «Ванда/Вижн». А ведь это было всего лишь в 2021 году. Онлайн-кинотеатр тогда этим релизом заявил о себе как о крупнейшем игроке на рынке стримингов и после этого выпустил десятки больших проектов, некоторые из которых стали культурными феноменами. Но «Ванда/Вижн» определенно останется в истории как одно из самых концептуальных и экспериментальных высказываний двадцатых годов, а может, и столетия. И вот — продолжение. Сольный сериал о Вижне, который обрел память, но остался лишен человеческих эмоций. Андроид отправляется в путешествие, чтобы понять свою природу и место в мире. Пока ничто не говорит о том, что нас здесь что-то удивит, но и тогда, в 2021 году, тоже ведь мы не ждали такого. А оно случилось.
«Майор Гром: Игра против правил».
Дата выхода: 19 января.
Расширение киновселенной Bubble, действие восьми эпизодов разворачивается между событиями фильмов «Чумной Доктор» и «Игра». Мы увидим много будней Игоря Грома, для которых в полных метрах места не хватало, а они между тем были придуманы и давно существуют на страницах комиксов. Соответственно, будет больше альтернативного Петербурга, больше странных и забавных персонажей, больше экшена. Кроме того, вскоре нас ждет спин-офф «Майора Грома», сериал «Фурия», который снимает артхаусный режиссер Александр Хант, автор «Витьки Чеснока» и «Межсезонья». Будет возможность сравнить подходы.
«Монастырь», 2-й сезон.
Дата выхода: 2026 год.
Скандальный сериал должен вернуться на «Кинопоиск». Правда, теперь мы будем следить за послушником Юрой, которого играет Марк Эйдельштейн. Тот отправляется в Москву, что для любого монастырского жителя — примерно как спуститься в ад. С той только разницей, что в Москве не всегда разберешь, ангелы сейчас перед тобой, демоны или все сразу. С другой стороны, именно может «перезапустить» сериал, переведя фарсовые ситуации первого сезона в драматический регистр. Москва так быстро меняется, что даже интересно, в какой временной срез попадет Юра и какие именно искушения ему придется преодолевать — или поддаваться им, что тоже возможно, для увелекательности сюжета даже и лучше.
«Ландыши. Вторая весна».
Дата выхода: 1 января 2026 года.
Вы наверняка уже посмотрели этот сериал: первый сезон неожиданно стал суперхитом, и, пожалуй, мало про что можно сказать, что действительно вся страна смотрела это в новогодние каникулы. И вот история Кати и Лехи продолжается. Обязательно прочитайте наше интервью с актрисой Никой Здорик, которые мы записали перед премьерой второго сезона сериала. После выхода «Ландышей» Здорик мгновенно стала суперзвездой, а теперь этот статус еще закрепится.
«Трудно быть богом».
Дата выхода: 2026 год.
Амбициозный проект по мотивам романа Стругацких едва не закончился трагедией: съемочную группу пришлось вызволять из Ирана, где она работа над сериалом совпала со специальной военной операцией Израиля. Всё обошлось, но наверняка те ощущения, которые пережила группа, перешли и на экран, создали тот экзистенциальный саспенс, без которого Стругацкие невозможны.
Всё в этом проекте — дерзкое и интригующее. Этот материал никак не поддавался самому Алексей Герману, а тут — замахнулись и сделали. Материалы, которые видела публика, обещают зрелищную и при этом умную фантастику, своего рода российскую «Дюну». Над сценарием работал ведущий российский автор Андрей Золотарев. Этот сериал по-настоящему ждут — и будут смотреть его придирчиво, пристрастно и въедливо. Но почему-то кажется, что волноваться его создателям не о чем.