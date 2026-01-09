Участок желтой ветки московского метро закрыли до 11 января

«С 9 по 11 января 2026 года включительно будет закрыт участок между станциями “Новокосино” и “Новогиреево” Калининской линии метро. На нем заменят перекрестный стрелочный съезд, что потребует временной приостановки движения. В этот же период здесь запланированы ремонтные работы», — сказали в департаменте.