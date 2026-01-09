Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участок желтой ветки московского метро закрыли до 11 января

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Движение поездов на участке Калининской линии московского метро между «Новокосино» и «Новогиреево» приостановили до 11 января включительно для проведения работ в тоннеле. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«С 9 по 11 января 2026 года включительно будет закрыт участок между станциями “Новокосино” и “Новогиреево” Калининской линии метро. На нем заменят перекрестный стрелочный съезд, что потребует временной приостановки движения. В этот же период здесь запланированы ремонтные работы», — сказали в департаменте.

Отмечается, что ограничения будут действовать в праздничные дни, когда пассажиропоток в городском транспорте снижен.

На время ограничений пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами КМ, курсирующими между станциями «Новокосино» и «Новогиреево», а также линией четвертого Московского центрального диаметра. На станциях будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогут построить удобный альтернативный маршрут.