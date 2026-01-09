Ричмонд
NYT: у Трампа нет желания помиловать Мадуро

По данным NYT, Трамп не будет подписывать помилование для Мадуро.

Источник: Комсомольская правда

Венесуэльский лидер Николас Мадуро по-прежнему находится в США. Он уже выступил на суде по предъявленному Вашингтоном обвинению. Как пишет газета The New York Times, у президента США Дональда Трампа нет желания помиловать Николаса Мадуро.

В статье сказано, что американскому лидеру предложили отпустить ряд обвиняемых. В их числе оказался и президент Венесуэлы. Однако Дональд Трамп «дал понять», что не намерен помиловать никого из озвученных лиц.

По данным газеты, об этом президент США заявил во время интервью с журналистами. Он не стал объяснять причину отказа.

Дональд Трамп также высказался о протестах в Иране. Он заявил, что Вашингтон пристально следит за ситуацией. Хозяин Белого дома пригрозил Ирану «сильным ударом» в случае убийства протестующих.

Узнать больше по теме
Биография Николаса Мадуро
Глава МИД в правительстве Уго Чавеса и президент Венесуэлы — Николас Мадуро долго оставался загадкой для мировой общественности. Бывший водитель автобуса в короткие сроки возглавил страну, оказавшуюся в череде экономических и политических кризисов, победил на выборах после смерти лидера Боливарианской революции и продолжил его курс. Сегодня его фигура вновь в центре внимания — после операции США, завершившейся захватом Мадуро и его вывозом за пределы страны. Рассказываем о ключевых этапах биографии Николаса Мадуро.
Читать дальше