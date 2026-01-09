Календарь на 9 января: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Это профессиональный праздник людей, которые создают танцы. Хореографы придумывают движения, строят композицию, соединяют ее с музыкой и превращают в живое сценическое действие. В России системный подход к танцевальному образованию был начат в 1738 году, когда учредили Танцевальную школу Ее Императорского Величества (ныне Академия русского балета имени Вагановой). Сегодня весь мир знает российских исполнителей и хореографов, среди которых Юрий Григорович и Игорь Моисеев. Искусство подобных им мастеров давно вышло за пределы балетной сцены. Хореографы востребованы в театре, кино, на эстраде и даже в фигурном катании, где их работа превращает спорт в поэзию движения.