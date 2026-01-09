Календарь на 9 января: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

9 января в мире отмечают День хореографа, а в России играют в прятки с зимой, продолжая святочные гулянья. Церковь в этот день чтит память первого христианского мученика Стефана, пострадавшего за веру в Христа. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 9 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 9 января.
* ~День игры в прятки с зимой в России~
Неофициальный праздник, связанный с народными святочными традициями. В период между Рождеством и Крещением народ традиционно устраивал гулянья и игры. Существовало много обрядов, чтобы «напугать» или «ускорить» зиму. Например, ходили друг другу в гости в легкой одежде — считалось, что увидев людей без шапки и тулупа, стужа уйдет быстрее. Чтобы усилить устрашающий эффект, некоторые ярко раскрашивали лица.
* ~Международный день хореографа~
Это профессиональный праздник людей, которые создают танцы. Хореографы придумывают движения, строят композицию, соединяют ее с музыкой и превращают в живое сценическое действие. В России системный подход к танцевальному образованию был начат в 1738 году, когда учредили Танцевальную школу Ее Императорского Величества (ныне Академия русского балета имени Вагановой). Сегодня весь мир знает российских исполнителей и хореографов, среди которых Юрий Григорович и Игорь Моисеев. Искусство подобных им мастеров давно вышло за пределы балетной сцены. Хореографы востребованы в театре, кино, на эстраде и даже в фигурном катании, где их работа превращает спорт в поэзию движения.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 9 января в других странах.
* Тока Эбису — Япония. В городах Японии 9 января начинается трехдневный праздник в честь Эбису, одного из семи богов счастья, богатства и удачи, покровителя торговцев и рыбаков. Самые массовые шествия проходят в Токио, Осаке и Киото — в каждом из этих городов есть большой храм, посвященный божеству. К нему по главным улицам двигается торжественная процессия, в центре которой располагается фигура Эбису. В праздник повсюду продаются ветви бамбука, которые считаются символом удачи. Чтобы ее привлечь, нужно прикрепить на ветку несколько талисманов — например, грабельки для «загребания денег», барабан или рисовую соломку.
* День республики — Республика Сербская. Праздник приурочен к провозглашению в этот день в 1992 году Сербской Республики Боснии и Герцеговины. С этой даты принято вести отсчет истории современной государственности сербов в составе Боснии и Герцеговины.
* День мучеников — Панама. Памятная дата учреждена в память о трагических событиях 9 января 1964 года, когда панамские студенты, протестовавшие против контроля США над зоной Панамского канала, были расстреляны американскими войсками.
Религиозные праздники 9 января.
* День памяти первомученика Стефана.
Святой Стефан известен как первый христианин, принявший мученическую смерть за веру. Его история считается примером стойкости убеждений и прощения врагов.
В Иерусалиме I века Стефан был одним из лидеров первой христианской общины. Его проповеди о Христе провоцировали ожесточенные споры с иудейскими духовенством. Они обвинили его перед советом старейшин (Синедрионом) в богохульстве и оскорблении Моисеева закона. На суде Стефан смело выступил с обличительной речью, после чего его приговорили к смерти и побили камнями за городской стеной. Умирая, он, подобно Христу, молился о прощении своих убийц.
Народные праздники и приметы 9 января.
* Степанов день.
В старину день называли Степановым, от имени первого христианского мученика Стефана. На него было принято заключать договор с пастухами, которых нанимали на лето для ухода за домашним скотом. В народе говорили: «Степанов день пастуха кормит». В поисках работы пастухи приходили домой к крестьянам, которые держали скот. В качестве подарка приносили выпивку и закуски, и тут же во время ужина договаривались и били по рукам.
В этот день девушки избавлялись от своих печалей. Для этого устанавливали «пагубную чашу» и сливали в нее воду, смывая таким образом тоску с сердца. Емкость с водой оставляли на холоде, а поутру доставали кусок льда и разбивали на мелкие осколки. Еще существовал ритуал гадания на суженого: девушка рассыпала на стол зернышки и откладывала по парам. Если в конце осталось одно зернышко, замужества в этом году не стоило ждать.
9 января продолжались Святки. Устраивались гулянья и игры, молодежь ходила по домам и поздравляла всех с праздниками, пела песни о хорошем урожае и счастливом годе.
Приметы.
Снег хлопьями на Степанов день — к ненастью и мокрой дороге.
Обильный снегопад сулит богатый урожай летом.
Рукоделие нужно завершить до захода солнца, иначе нечисть запутает все нитки.
На Степанов день нельзя оставлять крошки на столе или выбрасывать, иначе высшие силы накажут за расточительство. Крошки лучше отдать птицам.
Какие исторические события произошли 9 января.
* 1702 год — состоялась битва при Эрестфере между русскими и шведскими войсками в ходе Северной войны, где победа российской армии стала одним из значимых успехов Петра I.
* 1792 год — заключен Ясский мирный договор, завершивший Русско-турецкую войну 1787−1791 годов.
Дни рождения и юбилеи 9 января.
* В 1797 году родился Фердинанд Врангель — российский мореплаватель и полярный исследователь, описавший в экспедиции побережье Сибири от реки Индигирка до Колючинской губы.
* В 1908 году родилась Симона де Бовуар — французская писательница, философ, идеолог феминизма, супруга Жан-Поля Сартра.
Кто отмечает день рождения.
* 82 года исполняется Джимми Пейджу — британскому гитаристу, композитору, участнику рок-группы Led Zeppelin.
* 37 лет исполняется Нине Добрев — актрисе и фотомодели, звезде сериала «Дневники вампира».