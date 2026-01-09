Ушла из жизни легенда советского фигурного катания Валентин Захаров

Спортсмен выступал как в одиночном разряде, так и в парном катании, сотрудничая с партнершами Мариной Гранаткиной, а позднее — с Надеждой Захаровой. Валентин Дмитриевич дважды становился победителем первенства СССР в одиночном разряде (1953, 1954), завоевал серебряную медаль в 1957 году и дважды занимал третье место (1955, 1958). Он принимал участие в трех чемпионатах Европы (1956−1958), а также в чемпионате мира 1958 года. Кроме того, становился победителем международной встречи СССР — Польша в 1954 году.