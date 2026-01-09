Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме разрабатывают поправки о борьбе с незаконной продажей алкоголя

РИА Новости: Госдума работает над поправками о борьбе с онлайн-продажей алкоголя.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы разрабатывают законодательные изменения, направленные на пресечение незаконной дистанционной продажи алкоголя и введение ответственности для курьеров, которые участвуют в доставке, сообщили РИА Новости в пресс-службе первого зампреда комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева.

«На сегодняшний день в Государственной думе готовятся законодательные изменения, направленные на пресечение незаконной дистанционной продажи алкогольной продукции. Речь идет о введении ответственности для курьеров, которые осознанно участвуют в доставке алкоголя, запрещенного к онлайн-продаже», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время дистанционная продажа алкогольной продукции прямо запрещена федеральным законом, однако на практике недобросовестные участники рынка используют правовые пробелы: курьеры формально считаются лишь исполнителями обязательств и не признаются стороной сделки, в результате организаторы незаконного оборота дистанцируются от факта передачи товара.

В пресс-службе депутата рассказали, что поправки предусматривают изменение уголовного и административного законодательства, в частности, предлагается внести изменения в статьи 171.3 и 171.4 УК РФ, а также в статьи 14.17.1 и 14.17.2 КоАП РФ, что позволит квалифицировать действия курьеров как осознанное участие в незаконном обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции.

«Сегодня курьеров часто пытаются представить случайными людьми, которые “просто передали пакет”. Но когда человек знает, что везет алкоголь, запрещенный к дистанционной продаже, он становится участником незаконной схемы. Мы считаем принципиально важным закрыть эту лазейку и сделать ответственность неотвратимой для всех звеньев цепочки», — сказал Гусев, слова которого приводит пресс-служба.

По его словам, в настоящее время сложилась ситуация, при которой организаторы нелегального бизнеса уходят от ответственности, прикрываясь формальным статусом доставщиков.

Парламентарий подчеркнул, что предлагаемые изменения направлены не против добросовестных работников, а против организованных схем нелегального сбыта, которые создают угрозу здоровью россиян и подрывают государственное регулирование алкогольного рынка.

«Если мы хотим навести порядок, ответственность должны нести не только те, кто зарабатывает на теневых продажах, но и те, кто сознательно помогает им доводить этот товар до потребителя», — добавил Гусев.