В Госдуме разрабатывают поправки о борьбе с незаконной продажей алкоголя

«Сегодня курьеров часто пытаются представить случайными людьми, которые “просто передали пакет”. Но когда человек знает, что везет алкоголь, запрещенный к дистанционной продаже, он становится участником незаконной схемы. Мы считаем принципиально важным закрыть эту лазейку и сделать ответственность неотвратимой для всех звеньев цепочки», — сказал Гусев, слова которого приводит пресс-служба.